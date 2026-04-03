BBB 26 terá prova do anjo e formação de paredão nesta sexta

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Os brothers e sisters do BBB 26 mal tiveram tempo de processar a última eliminação e já enfrentam uma maratona de decisões nesta sexta-feira (03/04). A dinâmica de hoje é crucial para quem deseja garantir mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

Cronograma do Dia

Tarde: Prova do Anjo A disputa acontece no período vespertino e vale imunidade individual para o vencedor. Quem ganhar o colar está salvo da votação da noite, mas não poderá imunizar ninguém, devido às regras da Semana Turbo.

Com informações do Metrópoles.

Noite: Formação de Paredão Durante o programa ao vivo, a líder Samira fará sua indicação direta, sem direito a Bate e Volta.

Na sequência, a casa vota no confessionário. Os dois mais votados pela residência completam a berlinda tripla.

O Que Vem Depois?

A estratégia do “Modo Turbo” visa acelerar o jogo para a reta final. Após a tensão de hoje, os participantes relaxam (ou nem tanto) no sábado (04/04) com o show da cantora Iza. A definição de quem deixa o programa ocorre já no domingo (05/04).

Contexto da Casa

A formação acontece em um momento de nervos à flor da pele, especialmente após a repercussão da saída de Solange Couto e as curiosidades estéticas sobre o cabelo de Juliano Floss, que virou meme nas redes sociais. A líder Samira tem nas mãos o poder de sacramentar o destino de seus rivais em um paredão que promete alta rejeição.