Bebê internado em Rio Branco precisa de doação urgente de sangue

📸 Foto: Reprodução

⏱️ 2 mins leitura

Um pedido urgente de doação de sangue mobiliza familiares e a população em Rio Branco. O bebê Heitor Castro Araújo está internado no Hospital da Criança, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre, e precisa de doações para seguir em tratamento.

De acordo com o apelo divulgado nas redes sociais, o tipo sanguíneo preferencial é O positivo, mas todos os tipos são aceitos. As doações devem ser feitas no Hemoacre, responsável pela coleta e distribuição de sangue no estado.

A orientação é que, no momento da doação, os voluntários informem o nome de Heitor Castro Araújo, para que o material seja direcionado ao paciente.

Familiares destacam que o momento é delicado e reforçam a importância da solidariedade. Cada doação pode contribuir diretamente para o tratamento e recuperação da criança.

LEIA TAMBÉM:

O Hemoacre funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h, e também atende em feriados e pontos facultativos para manter o estoque de sangue. A unidade fica na Avenida Getúlio Vargas, nº 2787, bairro Bosque, em Rio Branco. Para doar, é necessário apresentar documento oficial com foto, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores precisam de autorização, além de estar alimentado no momento da doação.