Polícia Militar e Civil efetuaram a prisão em flagrante da mulher, que permaneceu no local tentando socorrer a vítima.

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Eliziarro de Jesus Souza, de 36 anos, conhecido popularmente como “Cavera” ou “Dandan”, foi morto a golpes de faca desferidos pela própria esposa, identificada pelas iniciais A. G. S., conhecida como “Lelê”. Ela foi presa em flagrante na manhã deste domingo (12). O crime ocorreu dentro de uma residência às margens do Rio Abunã, no Ramal do Pelé, no município de Acrelândia, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Cavera e Lelê participavam de uma bebedeira com amigos na residência onde o crime aconteceu, quando houve um desentendimento entre o casal. De acordo com relatos, o homem, ao consumir bebida alcoólica, tornava-se agressivo.

Ainda conforme as informações, Eliziarro teria tentado agredir a esposa, que está grávida. Para se defender da agressão, Lelê teria se apossado de uma faca e desferido vários golpes contra o companheiro, que caiu gravemente ferido. Após o ocorrido, a mulher não fugiu e permaneceu ao lado da vítima, tentando prestar socorro.

Os participantes da confraternização acionaram a Polícia Militar e a Polícia Civil, que se deslocaram até o local e efetuaram a prisão da mulher em flagrante. Inicialmente, a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio, mas, com a confirmação da morte da vítima, o caso passa a ser tratado como homicídio. A acusada foi conduzida à Delegacia de Acrelândia, onde permanece à disposição da Justiça.

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Equipes da Polícia Civil também estiveram no local realizando diligências para coleta de informações que irão compor o inquérito policial, posteriormente encaminhado ao Poder Judiciário.

O local do crime foi isolado pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a remoção do corpo, que será encaminhado a Rio Branco para a realização dos exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Acrelândia.

Vale ressaltar a integração entre as forças de segurança — Polícia Civil e Polícia Militar — na rápida elucidação de crimes no interior do Acre. Nos municípios de Acrelândia e Plácido de Castro, o delegado Leandro Lucas Barreto de Lima tem se destacado pela agilidade nas investigações, proporcionando respostas rápidas à sociedade por meio da prisão de criminosos de alta periculosidade e do fortalecimento da segurança na região.

Por se tratar de uma área de fronteira, a atuação eficiente das forças policiais demonstra o comprometimento com a manutenção da ordem pública e o combate à criminalidade.