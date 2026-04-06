Bestene diz que ainda não teve conversa final com Mailza e nega articulação com Ney Amorim

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A governadora Mailza Assis decidiu, nesta segunda-feira (6), em conversa com os deputados estaduais da base do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que vai nomear o ex-deputado José Bestene para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

SAIBA MAIS: Mailza comunica a deputados que vai nomear Bestene para a Sesacre

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, Bestene afirmou que se sente feliz pelo convite, mas disse que ainda não teve uma conversa definitiva com a governadora sobre o assunto.

“Olha, eu já tive uma passagem pelo Sistema Único de Saúde, né? Naquela época, a gente fez um serviço lá na secretaria. Acho que, por conta do trabalho que fizemos, fomos lembrados, mas eu ainda preciso sentar para conversar. A governadora teve essa conversa de manhã com a bancada, e nós ainda não conversamos. Estou esperando para termos essa conversa definitiva. Na verdade, o convite surgiu, mas, depois disso, ainda não houve um contato direto entre nós”, destacou.

Resistência na Aleac

O ex-deputado comentou ainda sobre uma suposta resistência da base do governo ao seu nome e disse que recebeu a informação com estranhamento.

“Teve resistência? Rapaz, eu não sei se houve resistência porque, na verdade, recebi ligação de mais de dez ou doze deputados, entendeu? Eu vi a matéria falando dessa questão de resistência, mas não entendi o porquê. Minha vida toda foi dentro da Assembleia, e minha relação com todos eles sempre foi de respeito. Mesmo no saneamento, eu sempre atendi a todos. Sinceramente, não entendo essa história de resistência. Não sei quem criou isso, porque recebi ligações de mais de dez deputados da base do governo dizendo: ‘Olha, Bestene, estamos juntos, você já foi um grande gestor’. E eu fico feliz. Na verdade, não entendo essa palavra ‘resistência’. Não sei quem foi que criou isso. Era isso que eu tinha que te dizer”, salientou.

Suposta influência de Ney Amorim

O político rechaçou ainda a ideia de que sua indicação para o cargo seria uma estratégia direta do ex-secretário de Esportes, Ney Amorim, que teria a intenção de eleger o filho de Bestene, Samir Bestene, na Aleac e garantir apoio político em sua disputa por uma das vagas na Câmara, já que é pré-candidato a deputado federal.

“Isso foi um equívoco de quem divulgou essa matéria. Em momento algum houve interferência do secretário Ney nessa indicação. Essa foi uma decisão muito pessoal da governadora Mailza. Eu também fiquei admirado com aquela matéria que saiu, não sei se ontem ou antes de ontem, dizendo que ele teria interesse, mas não houve nada disso. Para mim, foi uma novidade, porque em nenhum momento o Ney interferiu nisso. Foi um convite pessoal da governadora”, concluiu.

A nomeação de Bestene para o cargo deve sair ainda nesta terça-feira (7), de acordo com fontes palacianas.