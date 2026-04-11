José Bestene afirma que mutirões são estratégia para reduzir filas e ampliar atendimento

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O secretário de Estado de Saúde, José Bestene, afirmou que o governo tem atuado para ampliar a capacidade de atendimento e reduzir a demanda reprimida na rede pública de saúde.

“A gente vai buscar as condições para que a direção aqui realmente possa atender a essa demanda”.

Orientação é atender a população

Segundo o secretário, a prioridade da gestão é garantir o acesso da população aos serviços de saúde. “A governadora tem nos recomendado atender o público e é isso que nós estamos fazendo”.

Ações já ocorrem em outras unidades

Bestene também destacou que as ações não se limitam à Fundhacre.

“Recentemente nós já tivemos na UPA, lá no pronto socorro e hoje na Fundação”, finalizou.