O secretário de Estado de Saúde, José Bestene, afirmou que o governo tem atuado para ampliar a capacidade de atendimento e reduzir a demanda reprimida na rede pública de saúde.
“A gente vai buscar as condições para que a direção aqui realmente possa atender a essa demanda”.
Orientação é atender a população
Segundo o secretário, a prioridade da gestão é garantir o acesso da população aos serviços de saúde. “A governadora tem nos recomendado atender o público e é isso que nós estamos fazendo”.
Ações já ocorrem em outras unidades
Bestene também destacou que as ações não se limitam à Fundhacre.
“Recentemente nós já tivemos na UPA, lá no pronto socorro e hoje na Fundação”, finalizou.