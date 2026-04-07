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Bittar pode deixar base de Mailza e apoiar Alan; Governo desconhece ‘crise’

O senador Marcio Bittar foi procurado pelo ContilNet, mas não atendeu as ligações

Por Everton Damasceno, ContilNet 07/04/2026 Atualizado: há 2 dias
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Bittar pode deixar base de Mailza e apoiar Alan; Governo desconhece ‘crise’
Gladson, Mailza e Bittar na aliança do PL com o Progressistas/Foto: Reprodução
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🛡️ Editorial
Fato Checado

O clima político no Acre atingiu um ponto de ebulição nesta semana, principalmente com a notícia de que o senador Marcio Bittar estaria avaliando seriamente a continuidade de sua aliança com a governadora Mailza Assis.

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O descontentamento do pré-candidato à reeleição, que já vinha sendo alimentado por ruídos de comunicação, parece ter transbordado devido à atuação de articuladores internos do governo, que estariam trabalhando para desgastar a relação entre as duas lideranças.

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Bittar, conhecido por seu estilo direto, teria perdido a paciência com as intrigas palacianas que tentam interferir na montagem das chapas do PL e no futuro político do grupo.

Governo desconhece “Crise”

Ao ser questionado sobre o descontentamento de Bittar e os rumores de crise, o secretário Luiz Calixto buscou minimizar o conflito, adotando uma postura pragmática sobre o período pré-eleitoral.  Calixto declarou abertamente não ver motivos para tamanho alarde, afirmando:

“Desconheço qualquer crise com ele. Ele precisa entender, que sobre, chapa, toda eleição tem seu momento crítico e passar por situações delicadas”.

O senador Marcio Bittar foi procurado pelo ContilNet, mas não atendeu as ligações. Informações apuradas pela nossa reportagem apontam que, se deixar o grupo de Mailza, o senador pode migrar para a base do pré-candidato ao Governo, Alan Rick.

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