12/04/2026
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Bloqueio dos EUA em Ormuz aumenta risco de conflito com Irã

Região é uma das principais rotas de petróleo do mundo

Por Redação ContilNet 12/04/2026
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Bloqueio dos EUA em Ormuz aumenta risco de conflito com Irã
Bloqueio dos EUA em Ormuz aumenta risco de conflito/Foto: Reprodução
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O governo dos Estados Unidos anunciou a implementação de um bloqueio marítimo no Estreito de Ormuz, uma das rotas mais importantes para o transporte global de petróleo. A medida deve entrar em vigor a partir da manhã desta segunda-feira (13), segundo comunicado do Comando Central norte-americano.

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A decisão ocorre após o fracasso nas negociações envolvendo o programa nuclear iraniano. O presidente Donald Trump determinou a adoção da medida, que prevê restrições à navegação de embarcações ligadas ao Irã na região.

De acordo com o comunicado, o bloqueio será aplicado a navios que entrem ou saiam de portos iranianos, incluindo áreas do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã. A Marinha dos EUA também recebeu autorização para interceptar embarcações em águas internacionais que estejam relacionadas ao governo iraniano.

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A possibilidade de restrição no tráfego marítimo já havia sido mencionada anteriormente pelo presidente, que indicou a abertura de uma operação na região. Em publicação recente, Trump adotou tom duro ao comentar a medida.

Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã reagiu com ameaças, afirmando que qualquer embarcação militar que se aproxime do Estreito de Ormuz poderá ser tratada como alvo, o que eleva o risco de confronto na região.

O Estreito de Ormuz é considerado um ponto estratégico para o comércio internacional, sendo responsável por grande parte do fluxo de petróleo no mundo. A decisão dos Estados Unidos aumenta a tensão geopolítica e pode gerar impactos diretos na economia global.

Metrópoles

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