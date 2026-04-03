BNDES libera 120 milhões para plano de investimentos no Acre

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O Governo do Estado do Acre oficializou a contratação de uma operação de crédito no valor de R$ 120 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O montante, articulado por meio do Programa Fundo Clima e do BNDES Invest Impacto, será destinado a um robusto plano de investimentos que une modernização da máquina pública, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico nas regionais do Alto Acre, Baixo Acre e Juruá.

De acordo com o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, a operação é um marco para a transição energética e para a proteção da sociobiodiversidade amazônica. O cronograma de execução dos projetos está estimado em 48 meses, com foco em reduzir vulnerabilidades climáticas e gerar novas frentes de emprego e renda para a população acreana.

Destaques do Portfólio de Obras

O plano financiado pelo BNDES contempla sete projetos estratégicos, com destaque para a revitalização da bacia do Igarapé São Francisco, em Rio Branco, que receberá R$ 37,4 milhões para intervenções urbanísticas e sociais. Outro ponto central é a eficiência energética: R$ 12,2 milhões serão aplicados na instalação de usinas fotovoltaicas em 40 prédios públicos estaduais, reduzindo custos operacionais e emissões de carbono.

O pacote inclui ainda:

Jardim Botânico Irineu Serra (R$ 18 milhões): Focado em conservação e lazer.

Viveiros Públicos (R$ 14 milhões): Fortalecimento da bioeconomia e reflorestamento.

Centro de Artesanato e Turismo (R$ 12 milhões): Valorização da economia criativa.

Transformação e Gestão

Além das obras físicas, o governo aposta na modernização institucional através de estudos para Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões, visando maior eficiência na prestação de serviços. Na área rural, o incentivo a cadeias produtivas como as do açaí, cacau e castanha será potencializado pela produção de mudas nativas em larga escala.

“A contratação reafirma o compromisso com políticas públicas de inclusão e justiça climática”, afirmou Brandão, destacando que a iniciativa posiciona o Acre como referência em desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. O plano está alinhado à Agenda Acre 10 Anos, que projeta as metas de crescimento do estado até 2032.