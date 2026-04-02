“Alguém como Alysson”: Bocalom diz que ainda vai definir vice

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Na reta final à frente da prefeitura de Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom afirmou que ainda não definiu quem será seu candidato a vice na disputa pelo governo do Acre, mas deixou claro o perfil que busca: alguém semelhante ao atual vice-prefeito, Alysson Bestene.

“Não, o vice será definido na última hora, na reta final. Tenho certeza que será um vice, mas ainda vamos decidir”, disse Bocalom ao ser questionado sobre a composição da chapa.

Na sequência, o prefeito fez um elogio direto ao aliado.

“Eu gostaria muito de ter uma cópia do meu querido Alysson, mas sei que não temos. Vamos tentar arranjar uma cópia parecida”, afirmou.

A declaração ocorre no momento em que Bocalom se prepara para deixar o cargo e disputar o governo estadual. A partir deste sábado (4), a prefeitura de Rio Branco passa a ser comandada por Alysson Bestene, que assume com a missão de dar continuidade às ações da atual gestão.

Durante a entrevista, Bocalom reforçou confiança no sucessor e destacou a relação de proximidade entre os dois. Segundo ele, Bestene deve manter o ritmo de obras e projetos iniciados nos últimos anos.

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