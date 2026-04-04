Bocalom diz que vai descansar 4 dias para começar campanha

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Após oficializar a transmissão do cargo de prefeito de Rio Branco para Alysson Bestene, neste sábado (4), Tião Bocalom (PSDB) confirmou que terá um curto período de descanso antes de mergulhar definitivamente na campanha pelo Governo do Estado.

O agora ex-prefeito planeja uma pausa de apenas quatro dias para recarregar as energias, com o objetivo de seguir em ritmo acelerado na disputa eleitoral de 2026.

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“Os quatro dias… quatro dias já é o suficiente para descansar. Aí é pegar até a vitória”, disse o tucano.

O planejamento de Bocalom já prevê uma série de visitas a municípios do interior do Acre. A agenda, que está sendo finalizada por sua equipe, deve priorizar o contato direto com a população de diferentes regionais, começando pela região do Purus e estendendo-se até o extremo oeste do estado, na região do Juruá.

“Nós estamos preparando uma agenda, dentro do nosso planejamento, para visitar a partir de Sena Madureira até o Juruá”, acrescentou.

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