05/04/2026
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Bocalom e Mailza aparecem empatados no 2º lugar para o Governo, diz pesquisa

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Veritá com mais de 1 mil entrevistas

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Mailza ultrapassou Bocalom na corrida pelo Governo
Mailza e Bocalom estão tecnicamente empatados/Foto: Reprodução
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura

A pesquisa realizada pelo Instituto Veritá, divulgada nesta quinta-feira (2), aponta as intenções de votos para governo do Acre.

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O pré-candidato ao governo do Estado, Alan Rick, acapare com 41,3% das intenções de votos. Os pré-candidatos Tião Bocalom e Mailza Assis aparecem tecnicamente empatados, com 26% e 25%, respectivamente. Já o pré-candidato Thor Dantas aparece com 7,7%. NS/NR são 21,9% e branco/nulo representam 11,8%.

Instituto Veritá

LEIA TAMBÉM: Gladson e Jorge Viana lideram disputa para Senado no Acre, diz pesquisa Veritá

Sob registro AC-08882/2026, o levantamento foi feito no Acre, entre 18 e 24 de março, com 1.030 entrevistas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para um intervalo de confiança de 95%.

as entrevistas foram conduzidas por meio de uma unidade automatizada de respostas, com tecnologia de reconhecimento de voz e transcrição de áudio para texto utilizando questionário eletrônico desenvolvido especificamente para esta pesquisa.

Após a coleta, todos os questionários passaram por filtros de consistência. Além disso, 20% das entrevistas foram auditadas, via ligações telefônicas e/ou visitas domiciliares, para validar a autenticidade das informações e a correta aplicação do questionário.

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