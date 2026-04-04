05/04/2026
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Veja: Bocalom manifesta solidariedade após transbordamento do Rio Juruá

Prefeito de Rio Branco se pronunciou nas redes sociais

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📸 Foto Destaque: Reprodução/Redes sociais
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O ainda prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, manifestou, nas redes sociais, neste sábado (4),  solidariedade à população de Cruzeiro do Sul após o transbordamento do Rio Juruá, que tem causado transtornos e afetado famílias na região.

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Bocalom lamentou a situação e destacou o momento difícil enfrentado pelos moradores. “Que Deus conforte cada família afetada e renove as forças de todos para superarmos mais esse desafio”, escreveu.

Neste sábado (4), o nível do rio chegou a 14,15 metros e já impacta mais de 28 mil pessoas, espalhadas por 33 bairros, comunidades e vilas do município.

O gestor também direcionou apoio ao prefeito Zequinha Lima, desejando “força e sabedoria” na condução da crise, além de colocar a capital à disposição para colaborar no que for necessário.

O nível do Rio Juruá segue sendo monitorado, enquanto autoridades locais atuam para minimizar os impactos da cheia.

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