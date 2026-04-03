05/04/2026
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Bocalom publica mensagem de gratidão ao deixar a prefeitura

Neste sábado (4), a faixa municipal é entregue ao vice Alysson Bestene, dando continuidade ao plano de governo

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Bocalom publica mensagem de gratidão ao deixar a prefeitura
📸 Foto Destaque: Lúcio Martins, ContilNet
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🔍 Fato Checado

Em uma postagem emocionante nas redes sociais, o prefeito Tião Bocalom marcou o encerramento oficial de sua trajetória à frente da Prefeitura de Rio Branco. O vídeo, que reflete os principais momentos da solenidade de prestação de contas ocorrida na noite de quinta-feira (2) no Afa Jardim, é um misto de celebração pelo trabalho realizado e agradecimento à confiança depositada pelos cidadãos ao longo de cinco anos e três meses.

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“O sentimento que transborda no meu coração é gratidão”, afirmou Bocalom na legenda da publicação, fazendo uma retrospectiva de sua rotina de trabalho. O gestor ressaltou que, durante todo o período de mandato, manteve o mesmo vigor e determinação para gerir a capital, com foco na transparência e no respeito ao dinheiro público, pilares que, segundo ele, permitiram a execução de obras de grande impacto.

Bocalom publica mensagem de gratidão ao deixar a prefeitura

Gestão de cinco anos é celebrada em evento de prestação de contas./Foto: Lúcio Martins/ ContilNet

Legado de Transformação

No balanço compartilhado com a população, Bocalom enfatizou que a gestão conseguiu devolver a Rio Branco o status de capital, com obras que mudaram a paisagem urbana e a autoestima dos moradores. O prefeito destacou que a prefeitura se tornou protagonista no cenário estadual, deixando um legado que vai além das estruturas físicas, consolidando uma nova forma de governar voltada para resultados práticos.

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O vídeo serve como um fechamento simbólico de um ciclo administrativo intenso. A partir deste sábado (4), o rito de transição chega à sua etapa final com a entrega da faixa municipal ao vice-prefeito Alysson Bestene. A mudança é vista pela base governista como uma continuidade estratégica, garantindo que o cronograma de ações planejado por Bocalom siga em plena execução sob o comando de Bestene.

Com o encerramento desta etapa, o prefeito encerra sua gestão com o sentimento de dever cumprido, conforme expressou em seu agradecimento final ao “povo de Rio Branco”, que acompanhou de perto cada passo da transformação administrativa vivenciada pela capital acreana nos últimos anos.

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