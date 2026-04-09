Bocalom relembra cuidado com ex-esposa em postagem de gratidão

O ex-gestor resgatou um registro de dezembro de 2020, destacando o privilégio de ter cuidado da "eterna rainha"

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O ex-prefeito Tião Bocalom utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira para compartilhar um momento de profunda sensibilidade. Em uma publicação, Bocalom resgatou um registro do dia 5 de dezembro de 2020, época em que se dedicava intensamente aos cuidados com sua então esposa, dona Beth Bocalom, que enfrentava graves desafios de saúde.

Na legenda, ele descreveu o momento como “simples, mas cheio de amor”, rebatendo diagnósticos médicos da época com a força do afeto. “Os médicos diziam que ela já não me reconhecia, mas eu sabia muito bem quem ela era. Pude honrá-la em vida”, escreveu o ex-gestor, reafirmando que o tempo, guiado por princípios religiosos, trouxe luz aos seus dias novamente.

Gratidão e Novo Ciclo

Bocalom também aproveitou o espaço para mencionar sua atual esposa, Kelen Bocalom, afirmando que segue vivendo com gratidão e com o propósito de amar e cuidar. A resposta de Kelen na publicação chamou a atenção dos seguidores pelo tom de admiração e respeito à trajetória do marido.

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“Você é exemplo de esposo, de parceiro, de presença verdadeira. Um homem de princípios e valores, que não apenas fala, mas acima de tudo vive aquilo que acredita”, comentou Kelen, expressando o orgulho de caminhar ao lado de Bocalom e agradecendo pela parceria de vida.

Exemplo de Resiliência

A postagem rapidamente acumulou interações de amigos e eleitores, que destacaram a postura de Bocalom durante os anos de enfermidade de dona Beth como um exemplo de fidelidade e resiliência. O relato reforça o lado humano do ex-prefeito, conectando sua história de vida pessoal aos valores que ele frequentemente defende em sua atuação pública.