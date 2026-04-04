Bocalom troca foto por quadro de princípios na galeria dos prefeitos

📸 Foto Destaque: Juan Vicent Diaz/ContilNet

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Após a solenidade de transmissão de cargo, o ex-prefeito Tião Bocalom apresentou à imprensa o quadro que escolheu para integrar a galeria oficial de ex-prefeitos de Rio Branco.

Quebrando uma tradição histórica em que os gestores registram sua passagem com uma fotografia pessoal, Bocalom optou por um símbolo que reflete a filosofia administrativa aplicada durante seu mandato. O quadro tem como tema central a “disciplina” e elenca os princípios norteadores que, segundo o agora pré-candidato ao Governo, serviram de base para a condução da capital acreana.

A placa apresentada traz uma mensagem direta sobre a conduta no serviço público, destacando quatro pilares fundamentais: “Disciplina para não roubar; disciplina para gastar o dinheiro público; disciplina para atender bem ao público; disciplina para trabalhar com resultados”.

Durante a apresentação, Bocalom reforçou que essa identidade visual já vinha sendo utilizada em sua gestão e que o vice-prefeito, Alysson Bestene, também se comprometeu a manter o símbolo nas secretarias e no gabinete.

“Isso é o mais importante. Quem quiser ver minha foto, pesquisa na internet, que aparece”, concluiu o prefeito.