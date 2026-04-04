Bolsonaro deve passar por cirurgia no ombro após dores intensas, diz laudo

📸 Foto Destaque: Hugo Barreto/Metrópoles

⏱️ 1 minuto de leitura

Após semanas de queixas e dificuldades até para movimentos simples, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi orientado por sua equipe médica a passar por uma cirurgia no ombro. O laudo, anexado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela defesa, aponta dor intensa e perda significativa de mobilidade — quadro que tem impactado até atividades básicas do dia a dia. As informações são do Correio Braziliense.

Segundo o relatório, Bolsonaro apresenta limitação funcional importante, com dificuldade para abrir os braços, redução de força muscular e assimetria entre os ombros. A avaliação médica indica que o problema pode estar ligado a uma queda sofrida em janeiro, quando ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

LEIA TAMBÉM: Defesa aponta necessidade de nova cirurgia para Jair Bolsonaro

O documento também informa que o ex-presidente está em fase pré-operatória e realiza sessões de fisioterapia para preparar o corpo para a cirurgia, que ainda não tem data definida.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após ser condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A medida foi concedida durante sua internação recente, entre os dias 13 e 27 de março, quando tratou um quadro de pneumonia.

Mesmo em casa, ele segue sob строгas restrições, como uso de tornozeleira eletrônica, limitação de visitas, proibição de uso de redes sociais e monitoramento constante das autoridades.