10/04/2026
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Veja os detalhes: Bombeiros iniciam curso de mergulho para resgates no Acre

Com equipamentos de ponta, o estado amplia a capacidade de salvamento em áreas isoladas e cheias

Por Fhagner Soares, ContilNet 10/04/2026
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Veja os detalhes: Bombeiros iniciam curso de mergulho para resgates no Acre
Bombeiros do Acre dão início a curso de elite para resgates subaquáticos/ Foto: Dhácules Pinheiro/Secom
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Mergulhar nos rios do Acre exige mais do que técnica; exige um psicológico blindado. Nesta sexta-feira (10), o Corpo de Bombeiros Militar iniciou o 9º Curso de Mergulho Autônomo (CMAUT) em Rio Branco. A missão é clara: formar especialistas capazes de encontrar vidas e bens em águas onde a visibilidade é absoluta zero.

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A formação de 390 horas é um divisor de águas para a segurança pública estadual. Diferente de mergulhos recreativos, o trabalho na Amazônia é feito “no escuro”, dependendo exclusivamente do tato e da confiança no equipamento. “É um ambiente complicado que exige preparo rigoroso e total controle emocional”, afirmou o coordenador do curso, major Roger Figueiredo.

Bombeiros iniciam curso de mergulho para resgates no Acre

Novos mergulhadores recebem instruções com equipamentos de alta tecnologia nacional/ Foto: Dhácules Pinheiro/Secom

Estratégia e Modernização

O secretário de Segurança, José Américo Gaia, reforçou que a qualificação é a resposta para a falta de efetivo. Um militar bem treinado vale por muitos, atuando desde a perícia criminal até a recuperação de embarcações em locais isolados. Para suportar essa carga, o coronel Charles Santos, comandante-geral, destacou que o Acre hoje possui equipamentos que estão entre os melhores do Brasil, garantindo segurança aos 24 alunos da turma.

Bombeiros iniciam curso de mergulho para resgates no Acre

Treinamento rigoroso foca na busca tátil em águas turvas da região amazônica/ Foto: Dhácules Pinheiro/Secom

Mulheres na Linha de Frente

O curso também rompe barreiras com a presença feminina. A soldado Aline Bandeira é uma das que encara o desafio. “Gosto de desafios e quero usar essa técnica para ajudar a população dentro da instituição”, declarou a militar, que passará por treinamentos em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Bombeiros iniciam curso de mergulho para resgates no Acre

Participação feminina marca a abertura do 9º Curso de Mergulho Autônomo/ Foto: Dhácules Pinheiro/Secom

Com o fim das 16 disciplinas, o Corpo de Bombeiros entrega à sociedade profissionais prontos para enfrentar as piores condições dos nossos rios, garantindo que o socorro chegue mesmo onde ninguém consegue enxergar.

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