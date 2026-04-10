Bombeiros iniciam curso de mergulho para resgates no Acre

Com equipamentos de ponta, o estado amplia a capacidade de salvamento em áreas isoladas e cheias

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Mergulhar nos rios do Acre exige mais do que técnica; exige um psicológico blindado. Nesta sexta-feira (10), o Corpo de Bombeiros Militar iniciou o 9º Curso de Mergulho Autônomo (CMAUT) em Rio Branco. A missão é clara: formar especialistas capazes de encontrar vidas e bens em águas onde a visibilidade é absoluta zero.

A formação de 390 horas é um divisor de águas para a segurança pública estadual. Diferente de mergulhos recreativos, o trabalho na Amazônia é feito “no escuro”, dependendo exclusivamente do tato e da confiança no equipamento. “É um ambiente complicado que exige preparo rigoroso e total controle emocional”, afirmou o coordenador do curso, major Roger Figueiredo.

Estratégia e Modernização

O secretário de Segurança, José Américo Gaia, reforçou que a qualificação é a resposta para a falta de efetivo. Um militar bem treinado vale por muitos, atuando desde a perícia criminal até a recuperação de embarcações em locais isolados. Para suportar essa carga, o coronel Charles Santos, comandante-geral, destacou que o Acre hoje possui equipamentos que estão entre os melhores do Brasil, garantindo segurança aos 24 alunos da turma.

Mulheres na Linha de Frente

O curso também rompe barreiras com a presença feminina. A soldado Aline Bandeira é uma das que encara o desafio. “Gosto de desafios e quero usar essa técnica para ajudar a população dentro da instituição”, declarou a militar, que passará por treinamentos em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Com o fim das 16 disciplinas, o Corpo de Bombeiros entrega à sociedade profissionais prontos para enfrentar as piores condições dos nossos rios, garantindo que o socorro chegue mesmo onde ninguém consegue enxergar.

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