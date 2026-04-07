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Bombeiros investem em materiais para prevenir queimadas no Acre

Materiais serão usados em campanhas educativas e ações para reduzir incêndios florestais no período de estiagem

Por Dry Alves, ContilNet 07/04/2026 Atualizado: há 1 dia
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Bombeiros investem em materiais para prevenir queimadas no Acre
⏱️ 2 mins leitura

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) autorizou a aquisição de materiais gráficos e recursos visuais educativos voltados à prevenção de queimadas no estado. A medida faz parte de ações estratégicas para reduzir incêndios florestais, especialmente durante o período de estiagem, quando os riscos aumentam significativamente.

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De acordo com o ato, os materiais serão utilizados em campanhas educativas e atividades operacionais desenvolvidas pela corporação, com foco na conscientização da população sobre os impactos ambientais e os riscos provocados pelo uso irregular do fogo. A iniciativa também está vinculada à Operação Fogo Controlado e ao projeto que busca reduzir o desmatamento ilegal no estado.

Além disso, a ação pretende fortalecer o trabalho preventivo, considerado essencial para minimizar ocorrências e evitar danos maiores à vegetação, à fauna e às comunidades. Historicamente, o Acre enfrenta desafios durante os meses mais secos do ano, quando queimadas ilegais tendem a se intensificar.

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Nesse contexto, o investimento em materiais educativos surge como uma ferramenta complementar às ações de fiscalização e combate direto aos incêndios. A estratégia prioriza a orientação e a informação como formas de reduzir a incidência de focos de calor.

A contratação também prevê o uso dos materiais em atividades de campo e projetos voltados à educação ambiental, ampliando o alcance das campanhas e envolvendo diferentes públicos, incluindo moradores de áreas urbanas e rurais.

A medida consta em publicação no Diário Oficial do Acre (DOE).

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