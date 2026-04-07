São Paulo estreia hoje na Sul-Americana contra o Boston River com transmissão do SBT

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Após retomar a confiança com um sonoro 4 a 1 sobre o Cruzeiro, o São Paulo desembarca em Montevidéu para o primeiro desafio da Copa Sul-Americana 2026. O confronto desta terça-feira (07/04), marcado para as 21h30, coloca à prova a profundidade do elenco de Roger Machado, que precisará superar baixas cruciais no setor ofensivo.

Desfalques de Peso: Calleri e Lucas fora

Apesar do bom momento de Ferreirinha, que chega com moral após marcar três gols na última rodada, o Tricolor não terá sua força máxima:

Jonathan Calleri: Fora por conta do protocolo de concussão da CBF. O atacante sofreu um choque de cabeça no último jogo e cumpre repouso obrigatório.

Lucas Moura: Segue no departamento médico tratando uma lesão na costela.

Arboleda: Continua sendo dúvida e o clube aguarda um posicionamento do zagueiro após seu recente sumiço.

Com informações do Metrópoles.

O Adversário: Boston River em ascensão

Embora ocupe o meio da tabela no Campeonato Uruguaio (11 pontos em 10 jogos), o Onde assistir Boston River x São Paulo ao vivo

A partida terá cobertura multiplataforma para os torcedores:

TV Aberta: SBT (para todo o Brasil)

Streaming: Paramount+

O São Paulo entra em campo não apenas pela vitória, mas para consolidar a vice-liderança moral da temporada e dar o primeiro passo firme em uma competição que é obsessão do clube em 2026.