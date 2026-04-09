Botafogo x Caracas; saiba onde assistir ao jogo 09/04

O Botafogo vira a chave após a eliminação na fase preliminar da Libertadores e foca suas energias na busca pelo troféu da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (09/04), às 19h, o Nilton Santos recebe o duelo contra o Caracas, válido pela 1ª rodada do Grupo E.
A partida é cercada de curiosidade, pois marca a estreia do técnico Franclim Carvalho, de 39 anos, à frente da equipe.
Prováveis Escalações
O técnico português deve mandar a campo uma formação ofensiva para garantir os primeiros três pontos em casa:
Botafogo: Raul; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Caio Roque (Alex Telles); Allan, Edenilson e Danilo; Villalba (Júnior Santos), Matheus Martins e Arthur Cabral.
Caracas: Benítez; Fereira, Quintero, La Mantía e Yendis; Larotonda, Miguel Vegas e Figueroa; Robert Hernández, Covea e Sebastian González.
Com informações do Metrópoles.
Onde Assistir
Para o torcedor que não for ao “Engenhão”, a partida terá cobertura completa nos seguintes canais:
TV Fechada: ESPN
Streaming: Disney+
O Que Esperar
O Glorioso chega embalado por uma vitória recente no clássico contra o Vasco, mas sabe que a Sul-Americana exige uma postura diferente.
Franclim Carvalho, que celebrou sua chegada ao clube como uma “felicidade imensa”, terá a missão de ajustar a defesa e potencializar o faro de gol de Arthur Cabral. Além do Caracas, o Botafogo terá pela frente o tradicional Racing e o Independiente Petrolero na luta por uma vaga no mata-mata.