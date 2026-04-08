Bruno & Marrone confirmam show em Porto Velho no dia 2 de maio

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A dupla sertaneja Bruno & Marrone está confirmada em Porto Velho para um show marcado para o dia 2 de maio. O evento será realizado na casa de eventos Villa Privilege, com início previsto para as 22h, conforme divulgado nas redes sociais do estabelecimento.

De acordo com a publicação, a apresentação promete reunir fãs em uma noite voltada aos grandes sucessos da carreira da dupla, que acumula décadas de trajetória no cenário sertanejo nacional. Além disso, a organização destaca que o evento deve integrar a agenda de shows de destaque na capital rondoniense neste período.

Ainda segundo os organizadores, a venda de ingressos será anunciada em breve. A expectativa é de grande procura, considerando a popularidade dos artistas e o histórico de público em apresentações anteriores na região.

Na divulgação, o espaço reforça que o evento contará com estrutura completa e opção de camarotes. Informações adicionais e reservas podem ser obtidas por meio do contato disponibilizado pela casa.

Com isso, a apresentação de Bruno & Marrone se consolida como uma das principais atrações musicais previstas para Porto Velho nas próximas semanas.