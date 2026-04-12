12/04/2026
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Cadeirante enfrenta dificuldades em rua sem condições de tráfego em bairro de Rio Branco

Vizinhos precisaram intervir para evitar que ambulância ficasse atolada durante a remoção de morador na noite deste domingo

Por Ithamar Souza, ContilNet 12/04/2026
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Cadeirante enfrenta dificuldades em rua sem condições de tráfego em bairro de Rio Branco
Rua Araçary, no bairro Eldorado, apresenta trechos de difícil acesso para veículos/ Foto: ContilNet
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Moradores da Rua Araçary, no bairro Eldorado, em Rio Branco, denunciam as péssimas condições de infraestrutura da via, que têm dificultado o acesso de veículos e colocado em risco a mobilidade de quem necessita de atendimento emergencial. A situação foi registrada na noite deste domingo (12).

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O problema veio à tona após uma ocorrência em que equipes de socorro precisaram atender um morador cadeirante na localidade. Segundo relatos, a rua está em estado crítico, com lama e trechos praticamente intrafegáveis, o que impediu a passagem da maca e até mesmo da cadeira de rodas.

Cadeirante enfrenta dificuldades em rua sem condições de tráfego em bairro de Rio Branco

Cadeirante precisou de transporte improvisado devido à lama acumulada na via/ Foto: ContilNet

Durante o atendimento, os socorristas enfrentaram grandes dificuldades para retirar o paciente de dentro da residência. Sem condições de utilizar os equipamentos adequados, foi necessário improvisar o transporte do cadeirante em uma cadeira de balanço até um ponto onde fosse possível dar continuidade ao atendimento.

Cadeirante enfrenta dificuldades em rua sem condições de tráfego em bairro de Rio Branco

Ambulância teve dificuldades para circular e quase atolou durante o atendimento/ Foto: ContilNet

Ainda de acordo com as informações, a ambulância só não ficou atolada devido à ajuda de vizinhos, que auxiliaram no deslocamento em meio às condições precárias da via.

Cadeirante enfrenta dificuldades em rua sem condições de tráfego em bairro de Rio Branco

Moradores reivindicam pavimentação urgente para garantir acesso a serviços de emergência/ Foto: ContilNet

Diante da situação, moradores cobram providências do poder público e pedem melhorias urgentes na infraestrutura da rua. Eles destacam que a falta de manutenção tem comprometido não apenas o direito de ir e vir, mas também o acesso a serviços essenciais, como atendimentos de saúde e emergência.

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