Moradores da Rua Araçary, no bairro Eldorado, em Rio Branco, denunciam as péssimas condições de infraestrutura da via, que têm dificultado o acesso de veículos e colocado em risco a mobilidade de quem necessita de atendimento emergencial. A situação foi registrada na noite deste domingo (12).
O problema veio à tona após uma ocorrência em que equipes de socorro precisaram atender um morador cadeirante na localidade. Segundo relatos, a rua está em estado crítico, com lama e trechos praticamente intrafegáveis, o que impediu a passagem da maca e até mesmo da cadeira de rodas.
Durante o atendimento, os socorristas enfrentaram grandes dificuldades para retirar o paciente de dentro da residência. Sem condições de utilizar os equipamentos adequados, foi necessário improvisar o transporte do cadeirante em uma cadeira de balanço até um ponto onde fosse possível dar continuidade ao atendimento.
Ainda de acordo com as informações, a ambulância só não ficou atolada devido à ajuda de vizinhos, que auxiliaram no deslocamento em meio às condições precárias da via.
Diante da situação, moradores cobram providências do poder público e pedem melhorias urgentes na infraestrutura da rua. Eles destacam que a falta de manutenção tem comprometido não apenas o direito de ir e vir, mas também o acesso a serviços essenciais, como atendimentos de saúde e emergência.