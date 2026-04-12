Vizinhos precisaram intervir para evitar que ambulância ficasse atolada durante a remoção de morador na noite deste domingo

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Moradores da Rua Araçary, no bairro Eldorado, em Rio Branco, denunciam as péssimas condições de infraestrutura da via, que têm dificultado o acesso de veículos e colocado em risco a mobilidade de quem necessita de atendimento emergencial. A situação foi registrada na noite deste domingo (12).

O problema veio à tona após uma ocorrência em que equipes de socorro precisaram atender um morador cadeirante na localidade. Segundo relatos, a rua está em estado crítico, com lama e trechos praticamente intrafegáveis, o que impediu a passagem da maca e até mesmo da cadeira de rodas.

Durante o atendimento, os socorristas enfrentaram grandes dificuldades para retirar o paciente de dentro da residência. Sem condições de utilizar os equipamentos adequados, foi necessário improvisar o transporte do cadeirante em uma cadeira de balanço até um ponto onde fosse possível dar continuidade ao atendimento.

Ainda de acordo com as informações, a ambulância só não ficou atolada devido à ajuda de vizinhos, que auxiliaram no deslocamento em meio às condições precárias da via.

Diante da situação, moradores cobram providências do poder público e pedem melhorias urgentes na infraestrutura da rua. Eles destacam que a falta de manutenção tem comprometido não apenas o direito de ir e vir, mas também o acesso a serviços essenciais, como atendimentos de saúde e emergência.

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