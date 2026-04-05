Caiu! Dorival Júnior é demitido do Corinthians após derrota para o Internacional

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Chegou ao fim a passagem de Dorival Júnior pelo Corinthians. O anúncio do desligamento ocorreu na noite deste domingo (5), logo após a derrota do Timão para o Internacional por 1 a 0, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Junto com o treinador, toda a sua comissão técnica também foi destituída de suas funções.

A queda de Dorival é reflexo de uma crise de resultados que se arrasta na temporada. Sob o comando do técnico, o Corinthians atingiu a marca negativa de nove jogos sem vitória. Atualmente, a equipe ocupa a 16ª colocação na tabela da Série A, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Retrospecto e Conquistas

Nesta temporada de 2026, Dorival Júnior comandou a equipe em 21 partidas, somando um aproveitamento equilibrado em números, mas insuficiente para a manutenção do cargo: foram sete vitórias, sete empates e sete derrotas.

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Apesar do momento conturbado, a diretoria fez questão de ressaltar o histórico vitorioso do profissional no clube. Em nota oficial, o Corinthians agradeceu pelos serviços prestados, destacando a conquista da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa Rei de 2026, títulos que marcaram sua trajetória recente no Parque São Jorge.

Comando Interino

Sem tempo para lamentar, o elenco corintiano se reapresenta nesta segunda-feira (6) para dar início à preparação para o próximo compromisso. O treinamento será comandado de forma interina por William Batista, técnico da equipe sub-20 do clube, enquanto a diretoria busca um novo nome para assumir a vaga definitiva.