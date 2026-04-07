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Os usuários do aplicativo Caixa Tem em todo o país devem ficar atentos às novas diretrizes de segurança anunciadas pela Caixa Econômica Federal. A plataforma, essencial para a movimentação de benefícios como o Bolsa Família, FGTS e o programa Pé-de-Meia, passou por uma atualização na dinâmica de entrada. O objetivo, segundo o banco, é reforçar a proteção das transações e simplificar a navegação.

Para garantir o acesso contínuo aos recursos, o cidadão precisará passar por novas etapas de verificação de identidade. Confira o guia detalhado para atualizar o seu perfil:

1. Validação via WhatsApp

Ao abrir ou atualizar o app (disponível para Android e iOS), informe seu CPF e número de telefone. Um código de segurança será enviado pelo WhatsApp oficial da Caixa (0800 104 0 104), que possui selo de verificação. Digite o código no aplicativo para prosseguir.

Dica: quem não possui WhatsApp pode realizar a liberação em caixas eletrônicos usando biometria ou cartão com senha.

2. Autenticação Facial

O sistema exigirá o reconhecimento facial. Para evitar erros, limpe a lente da câmera, escolha um local bem iluminado e retire acessórios como óculos ou bonés. Caso o celular não processe a imagem, o procedimento pode ser finalizado em um terminal físico da Caixa.

3. Envio de Documentos

Pode ser solicitada a foto de um documento oficial original (CNH ou a nova Carteira de Identidade Nacional – CIN). A recomendação é colocar o documento em uma superfície plana e evitar sombras ou dobras na hora do registro fotográfico. Cópias não são aceitas pelo sistema.

4. Confirmação de Dados e Senha

Após as validações de imagem, o usuário deve confirmar seus dados pessoais e, se necessário, criar uma nova senha. A orientação da Caixa é evitar sequências numéricas simples ou datas de nascimento, visando dificultar ações de golpistas.

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Com todas as etapas concluídas, o acesso aos serviços bancários e ao recebimento de auxílios sociais será liberado normalmente. A atualização é obrigatória e visa garantir que apenas o titular da conta tenha acesso aos valores depositados pelo Governo Federal.