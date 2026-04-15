Calcinha Preta deve ser a grande atração do Dia do Trabalhador em Cruzeiro do Sul

A expectativa é que o grupo suba ao palco no Complexo Esportivo de Cruzeiro do Sul

O governo do Estado segue avançando nos preparativos para a programação do Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, com shows confirmados em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Entre as atrações cotadas, a banda Calcinha Preta aparece como o principal destaque para se apresentar em Cruzeiro do Sul. A expectativa é que o grupo suba ao palco no Complexo Esportivo de Cruzeiro do Sul, atraindo grande público.

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De acordo com Mário Vieira da Silva Neto, da Casa Civil, as negociações estão em fase final, e a confirmação oficial deve ocorrer nos próximos dias.

Mesmo sem o anúncio completo da programação, a possível presença da banda já gera expectativa entre os fãs, especialmente por se tratar de um dos nomes mais conhecidos do forró nacional.

A programação completa do evento deve ser divulgada em breve, reunindo atrações musicais e público nas duas principais cidades do estado para celebrar a data.