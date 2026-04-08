Calixto reage a especulações sobre saída do governo: “Cargo está à disposição”

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O secretário de Governo, Luiz Calixto, disse em entrevista ao ContilNet, nesta quarta-feira (8), que não tem conhecimento das especulações que circulam nos bastidores da política sobre sua saída do cargo.

Além de ocupar a função de secretário, Calixto é também um dos responsáveis pela coordenação da campanha da governadora, que disputa o Governo.

“Não tenho escutado nada nesse sentido, mas reafirmo: o cargo que ocupo é de livre nomeação da governadora”, afirmou o gestor.

“Meu cargo está à disposição”

Calixto fez questão de destacar que o cargo não lhe pertence e que é uma prerrogativa do governo.

“Meu cargo está à disposição do governo. É uma prerrogativa da governadora. Se é de livre nomeação, também é de livre exoneração. Eu não entro nessa discussão. Estou fazendo o meu trabalho e não perco tempo com esse tipo de especulação”, concluiu.

As especulações sobre a possível saída de Calixto do governo surgem no momento em que a governadora Mailza Assis promove diversas mudanças em seu secretariado.