Rio Branco deve registrar máxima de 33ºC, enquanto o interior pode chegar aos 34ºC nesta tarde

O Acre segue sob o domínio do ar quente e úmido nesta quarta-feira (15). Segundo as projeções do meteorologista Davi Friale, o cenário de sol entre nuvens com chuvas passageiras deve predominar não apenas no estado, mas também em Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e nas regiões vizinhas da Bolívia e do Peru.

O destaque para o dia é a sensação de abafamento, característica do período, com chuvas que podem ser fortes em áreas isoladas, embora a probabilidade de temporais severos seja considerada baixa pela análise meteorológica.

Leste e Sul: Rio Branco e Região

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será quente e abafado. A umidade relativa do ar mínima varia entre 55% e 65% durante a tarde, enquanto a máxima atinge 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram de forma leve, vindos do norte.

Centro e Oeste: Cruzeiro do Sul e Tarauacá

Para as regiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o padrão se mantém: sol, nuvens e pancadas de chuva rápidas. A umidade mínima é ligeiramente superior, ficando entre 60% e 70% à tarde.

Confira as temperaturas previstas por município:

Rio Branco, Senador Guiomard e Porto Acre: Mínimas de 22 a 24ºC e máximas de 31 a 33ºC .

Brasileia, Xapuri e Assis Brasil: Mínimas de 22 a 24ºC e máximas de 32 a 34ºC .

Sena Madureira e Santa Rosa do Purus: Mínimas de 23 a 25ºC e máximas de 32 a 34ºC .

Tarauacá e Feijó: Mínimas de 23 a 25ºC e máximas de 32 a 34ºC .

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: Mínimas de 23 a 25ºC e máximas de 31 a 33ºC.

A previsão indica que os ventos fortes com perigo têm probabilidade muito baixa de ocorrer, garantindo um dia de estabilidade dentro do padrão climático amazônico.