Camila Loures remove veia saltada e médicos alertam

⏱️ 2 mins leitura

A busca pelo rosto perfeito atingiu um novo nível de risco nesta semana. A influenciadora Camila Loures compartilhou com seus seguidores que submeteu-se a uma intervenção para “queimar” a veia supratroclear, que se tornava aparente em momentos de riso ou tensão.

Embora o resultado imediato seja a remoção da saliência, a comunidade médica está em alerta máximo sobre a segurança da técnica em abril de 2026.

O Que é a Veia Supratroclear?

Localizada entre as sobrancelhas, essa veia é responsável pela drenagem venosa da face. Segundo cirurgiões vasculares, ela se torna mais visível com o envelhecimento devido ao afinamento da pele e perda de colágeno, mas retirá-la por estética pode gerar um “efeito dominó” perigoso.

Com informações do G1.

Riscos de Cegueira e Necrose

Especialistas ouvidos pelo portal destacam que a região da glabela possui conexões vasculares diretas com o globo ocular e o nervo óptico.

Comprometimento da Visão: O maior risco é a embolização de vasos que irrigam o olho durante a cauterização.

Necrose e Fibrose: A lesão acidental de artérias próximas pode levar à morte do tecido (necrose) ou à formação de cicatrizes internas (fibrose).

Queimaduras Térmicas: O uso do laser, seja transdérmico ou endovenoso, pode causar manchas permanentes.

“Hoje, não temos estudos nem dados sobre taxa de complicações ou segurança no médio e longo prazo para esse procedimento”, alerta a cirurgiã vascular Aline Lamaita.

Sem Consenso Médico

O procedimento, que também foi realizado pela cantora Anitta em 2024, segue sem consenso entre a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e outras entidades. A recomendação atual é de cautela extrema, especialmente em pacientes com acne local ou pele bronzeada, onde o risco de complicações é ainda maior.