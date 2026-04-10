10/04/2026
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Caminhões colidem na BR-364 e carga de farinha fica espalhada na rodovia

Apesar da força da colisão, não houve registro de mortes

Por Ricardo Amaral, ContilNet 10/04/2026 Atualizado: há 19 minutos
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Caminhões colidem na BR-364 e carga de farinha fica espalhada na rodovia
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🛡️ Editorial
Fato Checado

Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na manhã desta sexta-feira (10) na BR-364, entre os municípios de Sena Madureira e Rio Branco. De acordo com informações repassadas por um motorista que passava pelo local, a colisão foi lateral e envolveu um caminhão baú e um caminhão boiadeiro. Com o impacto, ambos os veículos acabaram saindo da pista.

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A batida causou danos materiais e parte da carga do caminhão baú foi espalhada às margens da rodovia, incluindo farinha. Apesar disso, o trânsito no trecho não chegou a ser interditado, embora tenha exigido atenção redobrada dos condutores que trafegavam pela região.

Mesmo com a força da colisão, não houve registro de mortes. Os ocupantes dos veículos foram socorridos, mas até o momento não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas.

Situações como essa voltam a acender o alerta sobre os riscos na BR-364, considerada uma das principais rodovias do estado, especialmente em trechos com grande circulação de veículos pesados.

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