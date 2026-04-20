Já os casos mais graves precisaram ser transferidos para o Pronto-Socorro de Rio Branco

Um acidente grave registrado no fim da tarde de domingo (19) terminou de forma trágica na BR-364, próximo ao distrito de Extrema, na região da Ponta do Abunã, em Rondônia. Duas pessoas morreram no local: uma mulher de 29 anos, identificada como Mauricelia Souza Silva, e uma criança de 10 anos.

De acordo com informações iniciais, sete pessoas estavam em uma caminhonete que seguia pela rodovia durante uma forte chuva. Em meio às condições adversas, o motorista teria perdido o controle do veículo, que saiu da pista e capotou várias vezes antes de parar em uma área de vegetação às margens da estrada.

Além das vítimas fatais, outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas mulheres e uma segunda criança. Equipes de resgate foram chamadas rapidamente para atender a ocorrência e prestar socorro.

Os feridos foram levados, em um primeiro momento, para o hospital do distrito de Extrema. Já os casos mais graves precisaram ser transferidos para o Pronto-Socorro de Rio Branco, no Acre.

As circunstâncias exatas do acidente ainda devem ser investigadas. A forte chuva no momento da ocorrência pode ter contribuído para a perda de controle do veículo.