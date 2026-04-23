O que começou como um chamado de emergência por briga de casal na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, transformou-se em um dos casos mais macabros da crônica policial carioca. A candidata a Miss Cosmo Brasil 2026, Ana Luiza Mateus, de 29 anos, foi encontrada morta na madrugada desta quarta-feira (22) após cair do 13º andar de um edifício de luxo. Horas depois, o principal suspeito, seu namorado Endreo Lincoln Ferreira, foi encontrado sem vida dentro da cela da Delegacia de Homicídios (DHC).
O caso é marcado por relatos de vizinhos que descreveram uma “guerra” dentro do apartamento por volta das 5h30 da manhã. Ana Luiza, que representaria o estado da Bahia no concurso nacional, estava hospedada no local havia apenas uma semana.
Comportamento perturbador e cena alterada
Antes de sua morte na delegacia, Endreo prestou depoimento ao delegado Renato Martins. Segundo a polícia, o homem apresentou um comportamento contraditório: embora negasse ter empurrado a jovem, repetia exaustivamente que se sentia “culpado”. Ele admitiu que o casal brigava porque Ana Luiza desejava encerrar o relacionamento de três meses.
A investigação também revelou indícios graves de fraude processual. O suspeito teria mexido no corpo da namorada após a queda e tentado deixar o condomínio pelas saídas de serviço. “Essas atitudes configuram violação da cena e comprometimento de provas”, explicou o delegado.
Violência psicológica e luto no mundo Miss
Relatos colhidos pela Polícia Civil traçam o perfil de um relacionamento abusivo, permeado por ciúmes obsessivos e violência moral. O suspeito confessou ter humilhado e diminuído a vítima momentos antes da tragédia.
Em nota oficial, a organização Miss Cosmo Brasil lamentou a perda de Ana Luiza, definindo-a como uma jovem em ascensão e talentosa. O CEO Fabrício Granito afirmou que a morte da candidata convoca a uma reflexão urgente sobre o feminicídio no Brasil, reforçando que o caso não pode ser tratado apenas como estatística.
A Delegacia de Homicídios agora apura as circunstâncias da morte de Endreo Lincoln dentro da unidade policial, enquanto aguarda laudos da perícia para concluir a dinâmica da queda que vitimou a miss.