07/04/2026
ContilPop
‘Euphoria’ e mais séries que estão retornando nessa semana
Jojo Todynho exibe cabelo natural e reclama: “Nunca vou aceitar”
Veja: Defesa de Amado Batista diz que autuações por trabalho escravo são falsas
Mari Fernandez revela nome da filha em chá revelação emocionante
Ator Ary Fontoura pede despejo de inquilina por aluguéis não pagos
William Gusmão desabafa sobre brigas de família após nova polêmica
Web se revolta após humorista revelar atitude com criança de 6 anos
Esposa de Ludmilla reage ao desentendimento com Felipe Amorim
Foto rara de Cauã Reymond com irmão agita as redes sociais
Casal Álvaro e Matheus Lisboa assume romance em fotos românticas

Canetas emagrecedoras ajudam na falta de ar? Especialista explica riscos

Uso de medicamentos como o Mounjaro pode auxiliar, mas exige mudança de hábitos e acompanhamento médico

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Canetas emagrecedoras ajudam na falta de ar? Especialista explica riscos
Pneumologista Célia Rocha
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado⚕️ Revisado por Especialista

As chamadas canetas emagrecedoras têm sido cada vez mais procuradas, inclusive por pessoas que sofrem com falta de ar. Ao ContilNet, no entanto, a pneumologista Célia Rocha informou, nesta terça-feira (7), que o uso necessita de cautela.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Ainda segundo Rocha, a caneta ajuda, mas não faz milagre. “Se não houver mudança no estilo de vida, não vai resolver”, afirma.

De acordo com a especialista, a relação entre obesidade, sedentarismo e inflamação tem impacto direto na saúde respiratória. “Pessoas com hábitos inadequados tendem a ter mais inflamação, e isso piora as crises de falta de ar, principalmente em quem já tem doenças como asma, enfisema ou fibrose pulmonar”, explica.

LEIA TAMBÉM: Governo zera imposto de quase mil produtos; Mounjaro e Ozempic estão incluídos

Célia Rocha destaca que medicamentos como o Mounjaro podem contribuir no processo de perda de peso e, indiretamente, ajudar na redução de inflamações. Ainda assim, o efeito depende de mudanças consistentes na rotina.

“É preciso sair do sedentarismo, fazer atividade física e ter uma reeducação alimentar. Uma alimentação mais natural, sem excesso de gordura, açúcar e ultraprocessados, faz toda a diferença”, orienta.

Ela reforça que apostar apenas na medicação, sem mudar o estilo de vida, tende a gerar frustração: “Quem mantém hábitos errados não vai ter resultado duradouro”.

Uso indiscriminado traz riscos

A médica também faz um alerta sobre o uso sem prescrição e acompanhamento profissional. Segundo ela, há um crescimento preocupante da automedicação e até da venda irregular desses produtos.

“O Mounjaro não é uma droga estética. Ele foi criado para tratar diabetes tipo 2. O uso precisa ser feito com critério, avaliação e acompanhamento médico”, destaca.  Entre os possíveis efeitos colaterais, ela cita problemas como pancreatite, além de sintomas como diarreia e tontura. “Cada paciente precisa de uma avaliação individual, com exames e até análise de composição corporal. A dose não pode ser definida por leigos”, alerta.

Célia Rocha também compara o uso das canetas a casos de pacientes que recorrem à cirurgia bariátrica sem mudar os hábitos. “Tem pessoas que fazem a cirurgia achando que isso resolve tudo e depois voltam a ganhar peso. Com a caneta pode acontecer o mesmo”, afirma. Segundo ela, sem mudança de comportamento, os resultados não se sustentam. “Na hora que parar de usar, o peso pode voltar”.

Por fim, a pneumologista reforça a importância da responsabilidade no cuidado com a saúde.

“Saúde é coisa séria. Pode usar? Pode. Mas com acompanhamento médico especializado e com mudança real no estilo de vida”, conclui.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.