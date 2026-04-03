05/04/2026
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Canetas emagrecedoras são apreendidas escondidas em achocolatado

Ampolas estavam ocultas para driblar fiscalização

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Apreensão
📸 Foto Destaque: Foto: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu três pessoas suspeitas de contrabandear canetas emagrecedoras avaliadas em cerca de R$ 150 mil, durante uma operação no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (2).

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De acordo com a corporação, as ampolas estavam escondidas dentro de caixas de achocolatado, em uma tentativa de burlar a fiscalização. A abordagem foi realizada por equipes do Grupo Tático Rodoviário após informações do setor de inteligência sobre um veículo que vinha da região de fronteira, possivelmente de Foz do Iguaçu, transportando mercadorias ilegais.

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Durante a ação, os ocupantes do carro apresentaram versões contraditórias, o que levantou suspeitas. Na vistoria, os policiais encontraram os produtos ocultos também em embalagens de leite, whey protein e bebidas.

Entre os itens apreendidos estavam 90 ampolas de tirzepatida, princípio ativo de medicamentos como o Mounjaro, além de anabolizantes, cosméticos, perfumes e eletrônicos. Também foram encontrados dois relógios Apple Watch e uma televisão.

Os três suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados às autoridades competentes.

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