12/04/2026
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Cantor Hangell Borges se envolve em acidente de moto em Rio Branco

Artista de 37 anos perdeu o controle da motocicleta no bairro Abrão Alab após ser fechado por veículo não identificado

Por Redação ContilNet 12/04/2026
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Cantor Hangell Borges se envolve em acidente de moto em Rio Branco
Cantor Hangell Cavalcante recebeu atendimento do Samu após cair de motocicleta/ Foto: Reprodução
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O cantor Hangell Borges, de 37 anos, ficou ferido na manhã deste domingo (12) após sofrer um acidente de trânsito na Rua Veterano Ernesto Sales, localizada no bairro Abrão Alab, em Rio Branco. O artista conduzia uma motocicleta modelo Honda Pop 100 no momento da ocorrência.

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De acordo com informações, Hangell seguia no sentido bairro/centro quando a situação ocorreu. Relatos iniciais indicam que um veículo de características não identificadas, que trafegava na mesma direção, teria avançado de forma abrupta em direção à motocicleta do cantor.

A Queda e o Socorro

Na tentativa de evitar uma colisão direta, Hangell manobrou o veículo, mas acabou perdendo o controle ao passar por um redutor de velocidade (quebra-molas), o que resultou em sua queda na via. O motorista do carro envolvido na situação não parou para oferecer ajuda e evadiu-se do local imediatamente.

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Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte básico. Os paramédicos realizaram os procedimentos de estabilização ainda na via pública e, em seguida, transportaram o músico para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco para avaliação médica detalhada.

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