A espera acabou para os “Beliebers”. Neste sábado (11/04), Justin Bieber sobe ao palco principal do Coachella 2026 para seu primeiro grande show após superar a síndrome de Ramsay Hunt, que o afastou dos palcos em 2022.
O festival, que acontece nos finais de semana de 10 a 12 e 17 a 19 de abril, conta com um line-up estelar que mistura lendas do rock, ícones do pop e o funk-pop brasileiro.
Como assistir ao vivo?
Para quem não cruzou o continente, a organização preparou uma cobertura tecnológica de ponta.
-
Onde: Canal oficial do Coachella no YouTube.
-
Diferencial: Transmissão em 4K com o recurso de tela dividida, permitindo assistir a até quatro shows simultâneos e escolher o áudio principal. A live começa nesta sexta-feira (10/04).
Brasil no Deserto: Luísa Sonza
A “Braba” brasileira, Luísa Sonza, se apresenta no sábado (11/04), no palco Gobi, às 21h10 (horário local). É um momento histórico para a carreira da cantora, que consolida sua internacionalização em um dos anos mais competitivos do festival.
Com informações do O Globo.
Principais Horários (Fim de Semana 1)
Confira quando sintonizar nos destaques (horários de Indio, Califórnia):
-
Sexta (10/04): Sabrina Carpenter (01h05), The xx (23h00), Disclosure (02h35).
-
Sábado (11/04): Luísa Sonza (21h10), The Strokes (01h00), Justin Bieber (03h25).
-
Domingo (12/04): Iggy Pop (23h10), Karol G (01h55), BIGBANG (02h30).
Justin Bieber prometeu um show “inspirador” em interações recentes com fãs na Twitch, sinalizando que a performance será uma celebração de sua cura e de sua nova fase artística. Prepare a pipoca e o fuso horário: o Coachella 2026 promete ser inesquecível.