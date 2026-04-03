Cantora Luísa Sonza relata traumas de ataques virtuais

⏱️ 2 minutos de leitura

A cantora Luísa Sonza decidiu quebrar o silêncio sobre o impacto emocional das recentes polêmicas em sua vida. Durante participação no PodDelas nesta sexta-feira (03/04), a artista fez um forte desabafo sobre como as críticas constantes e as vaias recebidas durante o show de Sabrina Carpenter, no Lollapalooza, desencadearam um quadro de fobia social.

O Medo da Exposição

Luísa explicou que o que muitos interpretam como “distanciamento” ou “estrelismo” é, na verdade, um mecanismo de defesa contra possíveis agressões verbais em público:

“Muita gente acha que é estrelismo, mas é medo, mesmo, de ser xingada. Tenho um horror absurdo! Odeio estar em um restaurante e escutar meu nome, por medo do que pode vir depois, do que a pessoa vai falar”, desabafou a cantora.

Enfrentando o Trauma para o Novo Álbum

Com informações do Metrópoles.

Apesar do desconforto, a artista afirmou que está tentando “respirar fundo” para divulgar seu novo trabalho, Brutal Paraíso. Recentemente, ela foi vista realizando ações de divulgação nas ruas, o que também gerou divisões no público:

Fobia: Luísa admite que o sentimento de pânico “dificilmente vai sair” dela.

Resiliência: Ela reforça que não pode “ficar a vida inteira escondida em casa” e busca enfrentar os traumas em prol de sua carreira.

O momento é delicado para a estrela, que além dos embates diretos com o público, recentemente esteve envolvida em discussões públicas sobre política e entretenimento, como o embate entre Erika Hilton e o apresentador Ratinho.