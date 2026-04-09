Cármen Lúcia decide antecipar saída da Presidência do TSE

📸 Foto: Rosinei Coutinho/STF

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A cúpula da Justiça Eleitoral brasileira iniciou um processo de transição estratégica. Nesta quinta-feira (9/4), a ministra Cármen Lúcia anunciou oficialmente que antecipará sua saída da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Embora seu mandato se encerrasse originalmente em 3 de junho, a magistrada decidiu abrir espaço para a sucessão já no mês de maio.

O objetivo, segundo a ministra, é evitar que a troca de comando ocorra em uma data muito próxima ao início oficial do período eleitoral, garantindo que a nova gestão tenha tempo hábil para montar equipes e definir diretrizes sem comprometer a segurança do pleito.

De acordo com a CNN Brasil, a eleição simbólica para definir os novos dirigentes foi marcada para a próxima terça-feira (14/4). Pela tradição de rodízio da Corte, o ministro Kassio Nunes Marques será eleito presidente, tendo o ministro André Mendonça como seu vice.

Transição e o comando de Nunes Marques

A decisão de Cármen Lúcia marca o início de uma gestão inédita no comando das eleições gerais de 2026:

Fim dos “Atropelos”: A ministra enfatizou que a mudança antecipada visa um processo “transparente e seguro”, permitindo que dirigentes novos organizem os pontos sensíveis da administração com a devida antecedência.

Marcos de Nunes Marques: Pela primeira vez, um magistrado indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro chefiará a Corte Eleitoral durante um pleito nacional. Nunes Marques será o responsável por organizar desde o registro de candidaturas até a totalização dos votos.

Cronograma de Posse: Após a votação simbólica na terça-feira, Cármen Lúcia deve acertar os detalhes finais da transição, prevendo a posse oficial do sucessor para a segunda quinzena de maio.

Resumo da sucessão: Tribunal Superior Eleitoral (abril 2026)

Confira os nomes e datas que definirão o comando das próximas eleições:

Cargo no TSE Nome do Magistrado Status da Sucessão Presidente Atual Cármen Lúcia Antecipou saída para maio Futuro Presidente Kassio Nunes Marques Eleição simbólica em 14/04 Futuro Vice-Presidente André Mendonça Eleição simbólica em 14/04 Motivação da Troca Estabilidade Administrativa Garantir curso regular do processo Fim do Mandato Original 03 de junho de 2026 Alterado para facilitar transição

Para analistas consultados pela CNN Brasil, a postura de Cármen Lúcia reforça o compromisso da Corte com a previsibilidade institucional. Nunes Marques assumirá um tribunal que acumula funções vitais para a manutenção da democracia, sendo o principal responsável por garantir o cumprimento do calendário eleitoral em um ano de alta polarização.

A transição antecipada permite que a equipe técnica do TSE mantenha a continuidade das ações de combate à desinformação e de fiscalização das campanhas, assegurando que o eleitor brasileiro tenha um processo livre de sobressaltos logísticos ou administrativos no segundo semestre de 2026.