Apesar da gravidade do tombamento e da carga de brita espalhada, a PRF confirmou que não houve registro de feridos na ocorrência

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Uma carreta do tipo bi-trem, carregada com brita, tombou no km 18 da BR-364, no trecho que liga os estados do Acre e Rondônia, causando a interdição total da rodovia e a formação de longas filas nos dois sentidos. O acidente ocorreu no sentido Porto Velho/Rio Branco.

O veículo, que presta serviço para uma empresa do setor de construção civil no Acre, ficou atravessado na pista após o tombamento, impedindo completamente o tráfego na região. Para a remoção, foi necessário o uso de um guindaste, operação que se estendeu por várias horas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e realizou a interdição da via até a retirada total da carreta da pista de rolamento. Durante o período, motoristas enfrentaram congestionamentos intensos, com filas quilométricas ao longo da rodovia.

Apesar do impacto do acidente e dos transtornos causados, não houve registro de feridos. As causas do tombamento ainda serão investigadas pelas autoridades rodoviárias.

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