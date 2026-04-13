13/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Carreta carregada com brita tomba na BR-364 e interdita rodovia por horas

Apesar da gravidade do tombamento e da carga de brita espalhada, a PRF confirmou que não houve registro de feridos na ocorrência

Por Ithamar Souza, ContilNet 13/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Carreta carregada com brita tomba na BR-364 e interdita rodovia por horas
Carreta bi-trem carregada com brita ficou atravessada na BR-364 após tombar/ Foto: ContilNet
⏱️ 2 mins leitura

Uma carreta do tipo bi-trem, carregada com brita, tombou no km 18 da BR-364, no trecho que liga os estados do Acre e Rondônia, causando a interdição total da rodovia e a formação de longas filas nos dois sentidos. O acidente ocorreu no sentido Porto Velho/Rio Branco.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O veículo, que presta serviço para uma empresa do setor de construção civil no Acre, ficou atravessado na pista após o tombamento, impedindo completamente o tráfego na região. Para a remoção, foi necessário o uso de um guindaste, operação que se estendeu por várias horas.

Carreta carregada com brita tomba na BR-364 e interdita rodovia por horas

Equipes utilizaram guindaste para remover veículo pesado da pista de rolamento/ Foto: ContilNet

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e realizou a interdição da via até a retirada total da carreta da pista de rolamento. Durante o período, motoristas enfrentaram congestionamentos intensos, com filas quilométricas ao longo da rodovia.

Carreta carregada com brita tomba na BR-364 e interdita rodovia por horas

Polícia Rodoviária Federal monitorou a interdição até a liberação segura da via/ Foto: ContilNet

Apesar do impacto do acidente e dos transtornos causados, não houve registro de feridos. As causas do tombamento ainda serão investigadas pelas autoridades rodoviárias.

LEIA TAMBÉM:

Governo nega saída de Nayara da Secom e diz que Astério foi convidado para compor o time

Governo decreta situação de emergência em 6 cidades do Acre

Caso no Acre expõe atração por criminosos; saiba como se chama

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.