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Após flagras de beijos em eventos recentes, o influenciador Álvaro Xaro e o ex-BBB e ator Matheus Lisboa decidiram não esconder mais o clima de paixão. O casal escolheu o cenário paradisíaco de São Miguel dos Milagres, no litoral de Alagoas, para desfrutar de dias de descanso e muita “vibe positiva”.

Declarações nas Redes

Matheus, que recentemente brilhou no Dança dos Famosos, foi o primeiro a se declarar: “A vida tem um gostinho melhor em Milagres”, escreveu. Já Álvaro, visivelmente emocionado com a viagem, destacou a importância da companhia:

“Como é bom tá junto de uma galera que vibra lá em cima. Energia surreal de alegria… dias de muita conexão com pessoas e com a natureza”, compartilhou o influenciador.

O Lado “Atacante” de Álvaro

Apesar do romance atual, a internet não esquece o lado bem-humorado e “ousado” de Álvaro. Recentemente, comentários antigos e novos do influenciador nas fotos do cantor Gustavo Mioto voltaram a viralizar.

Com informações do Metrópoles.

O Comentário da Vez: Álvaro deixou emojis “babando” em um ensaio do sertanejo.

O Post Resgatado: Internautas reviveram um tuíte de 2020 onde Álvaro brincava sobre o desejo de “sentar” no cantor, provando que o influenciador sempre foi transparente sobre seus crushes famosos.

Carreira e Amizades

Álvaro, que é peça central do grupo de amigos de Gkay, vive um momento de grande exposição em 2026. Além do novo relacionamento, ele tem sido voz ativa em comentar outros romances do mundo das celebridades, como o namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr., mantendo-se sempre no topo dos assuntos mais comentados das redes sociais.