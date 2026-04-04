05/04/2026
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Caso Agostina Páez ganha novo capítulo e vira “escândalo sem fim” na Argentina

Vídeo do pai da advogada com gestos racistas amplia crise e mantém repercussão após retorno ao país

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📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura

O caso envolvendo a advogada Agostina Páez voltou ao centro das atenções — e com ainda mais polêmica. Poucas horas após a jovem retornar à Argentina, um vídeo do pai dela, Mariano Páez, fazendo gestos racistas em um bar reacendeu a crise e dominou as manchetes do país. As informações são do Extra.

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Os principais jornais argentinos classificaram o episódio como um “escândalo sem fim”, destacando a repetição de atitudes que deram origem ao processo enfrentado por Agostina no Brasil. Publicações como La Nación e Clarín trataram o caso como uma provocação e apontaram que a situação ganhou novos contornos após a divulgação das imagens.

LEIA TAMBÉM: Quem é a argentina acusada de injúria racial no Rio

O vídeo teria sido gravado em Santiago del Estero, poucas horas depois de Agostina deixar o Brasil, onde passou mais de dois meses detida sob acusação de injúria racial em um bar na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela foi liberada após decisão judicial, mediante fiança, e responde ao processo em liberdade.

Enquanto isso, o pai nega as acusações e afirma que as imagens seriam manipuladas por inteligência artificial — versão que não foi comprovada. Já a defesa informal, feita por sua companheira nas redes sociais, alega que ele estava sob efeito de álcool no momento da gravação.

Com informações do Extra

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