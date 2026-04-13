Cazaquistão aprovou castração química para pedófilos 6 meses antes da soltura

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O governo do Cazaquistão endureceu drasticamente as penas para crimes sexuais contra menores. Sob as novas diretrizes aprovadas em abril de 2026, adultos condenados por pedofilia serão submetidos à castração química aproximadamente seis meses antes de serem libertados da prisão.

A medida visa garantir que o criminoso retorne à sociedade com impulsos hormonais reduzidos, tentando mitigar o risco de novas vítimas.

Como funciona o procedimento?

Diferente da castração física, o método adotado é clínico e reversível, embora de longo prazo:

Medicamentos: São aplicadas substâncias que bloqueiam a produção de testosterona, reduzindo drasticamente a libido e o desejo sexual.

Com informações do Universo Curioso.

Critérios: O procedimento não é automático; ele depende de uma decisão judicial baseada em avaliações médicas e perícias psiquiátricas rigorosas.

O procedimento não é automático; ele depende de uma baseada em avaliações médicas e perícias psiquiátricas rigorosas. Monitoramento: O tratamento exige acompanhamento contínuo mesmo após a saída do sistema prisional para garantir a eficácia da prevenção.

Debate Global e Reincidência

As autoridades cazaques defendem que o foco principal da lei é a proteção absoluta das crianças. Com essa mudança, o país se junta a uma seleta lista de nações que adotam intervenções farmacológicas em condenados.

Entretanto, críticos e organizações de direitos humanos levantam questionamentos sobre a ética de intervenções médicas forçadas e se o bloqueio hormonal é suficiente para tratar o comportamento criminoso, que muitas vezes possui raízes psicológicas profundas.

No Cazaquistão, a opinião pública tem demonstrado forte apoio à medida, vista como uma resposta necessária ao aumento da insegurança.