CBF divulga áudio do VAR de gol anulado do Flamengo

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A vitória do Flamengo por 3 x 1 sobre o Santos neste domingo (05/04) não apagou a revolta dos jogadores rubro-negros com um lance capital da partida. Com o placar ainda em 1 x 0 para os paulistas, um gol de Léo Ortiz foi invalidado após longa análise tecnológica.

Nesta segunda-feira, a transparência da CBF trouxe à tona os motivos da decisão que paralisou o Maracanã.

O Que Diz o Áudio

Na conversa divulgada, o responsável pelo VAR, Emerson de Almeida Ferreira, foi enfático ao identificar que o toque do defensor flamenguista não configurava uma nova jogada:

“Não tem nova origem. A bola toca no calcanhar do pé direito dele (Léo Ortiz). Desvia, vai no defensor e entra. Ele está na posição, com referências visuais, que está impedido. Sem linha. O número 3 do Flamengo no início da jogada está impedido”, explicou o árbitro de vídeo.

Com informações do Metrópoles.

Reação no Maracanã

A decisão gerou uma confusão generalizada após o replay ser exibido no telão do estádio. Anderson Daronco precisou conter os ânimos dos capitães, explicando que a regra de impedimento foi aplicada devido ao desvio involuntário, sem que houvesse o controle da bola pelo defensor santista.

Resumo do Jogo em 2026

Apesar do susto e da polêmica, o time comandado por Leonardo Jardim mostrou resiliência. O Santos saiu na frente com Lautaro Díaz, mas o Flamengo virou com gols de Pedro (que igualou Gabigol na artilharia do clube no século XXI), Jorginho e o retorno decisivo de Lucas Paquetá.

Com o triunfo, o Fla despacha o rival e volta a subir na tabela do Brasileirão 2026, enquanto o Peixe busca se recuperar da instabilidade que custou o cargo de Vojvoda no mês passado.