Cena de Gilberto Gil com neta comove seguidores nas redes

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A despedida dos palcos de Gilberto Gil tem sido marcada por poesia e intimidade. Atualmente em Portugal com a turnê de despedida “Tempo Rei”, o imortal da Academia Brasileira de Letras foi filmado pela esposa, Flora Gil, em um momento de pura transmissão de conhecimento.

No vídeo, Gil aparece pacientemente passando acordes e ritmos para a neta Flor Gil, de 17 anos.

“Bênção”: A Repercussão entre Famosos

A publicação, feita na noite de quinta-feira (09/04), rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do Instagram, acumulando milhares de curtidas em poucas horas. Grandes nomes da música brasileira não pouparam elogios:

Seu Jorge: “Essa imagem é a coisa mais linda que eu vi hoje. O avô ensina a neta suas músicas e a neta aplicada em aprender. Simplesmente lindo”.

Flor Gil: A jovem, que já trilha carreira como cantora e compositora, resumiu o momento em uma única palavra: “Bênção”.

Com informações do O Globo.

Outras reações: Artistas como Evandro Mesquita e Luiz Caldas também deixaram mensagens de carinho no post de Flora Gil.

O Talento de Flor Gil

Nascida em 2008, em Nova Iorque, Flor é filha de Bela Gil e do empresário João Paulo Demasi. Ela tem sido presença constante na banda do avô durante a turnê mundial, assumindo vocais e instrumentos, provando que o DNA musical dos Gil está em boas mãos.

Show no Porto

Nesta sexta-feira (10/04), a família Gil se apresenta no Porto, em uma das últimas paradas europeias da turnê. O show promete ser carregado de emoção, especialmente após os registros de bastidores que mostram que, para Gil, a música é uma linguagem que se aprende e se ensina no aconchego do lar, não importa em qual lugar do mundo a família esteja.