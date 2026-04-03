Cesário Braga pede exoneração de ministério e entra na corrida por vaga na Aleac

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O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 2, a exoneração de Cesário Campelo Braga do cargo de superintendente federal do Desenvolvimento Agrário no Acre.

A medida consta na Portaria de Pessoal nº 819, assinada pela ministra Fernanda Machiaveli. Segundo o documento, o desligamento foi solicitado pelo próprio gestor e passa a valer de forma retroativa a 31 de março de 2026.

Cesário ocupava um Cargo Comissionado Executivo (CCE 1.13) e estava à frente da Superintendência Federal do Desenvolvimento Agrário no estado, órgão vinculado à Secretaria Executiva do MDA. Ele deixa a função para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre pelo Partido dos Trabalhadores (PT).