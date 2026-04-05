05/04/2026
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Chaiany é a 13ª eliminada do BBB 26 com 61,07% dos votos

Gabriela, principal aliada da brasiliense, não conteve as lágrimas após o anúncio oficial

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Chaiany é a 13ª eliminada do BBB 26 com 61,07% dos votos
Chaiany encerrou sua participação no BBB 26 com média de 61,07% dos votos
📸 Foto Destaque: Globo
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

O Big Brother Brasil 26 conheceu sua 13ª eliminada na noite deste domingo (5). A brasiliense Chaiany deu adeus à disputa pelo prêmio milionário após receber 61,07% da média de votos do público. O resultado confirmou as projeções de um paredão tenso e movimentou as estruturas das alianças dentro da casa.

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O anúncio da eliminação foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt, que, em seu discurso, pontuou a trajetória da sister no jogo. Logo após ouvir seu nome, Chaiany se despediu dos colegas de confinamento, mantendo a postura firme que apresentou durante sua estadia no reality.

Lágrimas na despedida

A saída de Chaiany teve um impacto imediato em seus aliados próximos. Gabriela, que construiu uma forte amizade com a brasiliense desde as primeiras semanas, emocionou-se profundamente com o resultado. As câmeras registraram o momento em que a sister foi consolada por outros participantes enquanto a agora ex-BBB cruzava a porta de saída.

Reta final

Com a saída de Chaiany, o jogo entra em uma fase ainda mais afunilada, restando poucos participantes na busca pelo título. Agora, os brothers e sisters recalculam suas rotas e estratégias para o próximo ciclo de liderança e formação de paredão, que deve ocorrer já nos próximos dias.

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Chaiany agora segue para cumprir a agenda oficial de eliminados, participando do “Bate-Papo BBB” e de outras atrações da emissora para comentar sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil.

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