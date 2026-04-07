07/04/2026
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Champions League: Bayern vence Real Madrid no jogo de ida das quartas

Com gols de Luis Díaz e Harry Kane, time alemão silencia o Santiago Bernabéu

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Odi 11
📸 Foto: Reprodução/Redes Sociais
⏱️ 2 mins leitura
🛡️ Editorial
Fato Checado

O “Clássico Europeu” entregou tudo o que prometeu nesta terça-feira (7/4). Em uma noite de eficiência tática e brilho individual, o Bayern de Munique deu um passo gigantesco rumo à semifinal da Champions League ao vencer o Real Madrid por 2 a 1 dentro do Santiago Bernabéu.

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O time comandado por Vincent Kompany soube sofrer a pressão inicial e castigar os donos da casa ainda no primeiro tempo, construindo uma vantagem que obriga o maior campeão da Europa a buscar uma virada histórica na Alemanha.

Conteúdo da Matéria

De acordo com o portal Metrópoles, a solidez defensiva dos bávaros e as intervenções providenciais de Manuel Neuer foram os pilares que sustentaram o placar, mesmo diante das investidas constantes do ataque madrilenho liderado por Kylian Mbappé.

Domínioa alemão e o brilho de Luis Díaz

O confronto de ida da Champions League foi decidido em um intervalo de cinco minutos fatais para a defesa do Real Madrid:

  • O Placar: Luis Díaz abriu o caminho aos 41 minutos da etapa inicial, aproveitando falha de posicionamento. Aos 46, Harry Kane ampliou a vantagem, confirmando seu faro de gol em momentos decisivos.

  • Reação Merengue: Na volta do intervalo, o Real Madrid pressionou intensamente. Kylian Mbappé, o melhor em campo pelos espanhóis, descontou aos 29 minutos, mas a reação parou nas mãos de Neuer.

  • Muralha Neuer: Nos minutos finais, o goleiro alemão operou milagres que impediram o empate, deixando o Real Madrid em situação delicada para o jogo de volta.

Resumo do jogo: Real Madrid 1 x 2 Bayern (abril 2026)

Confira os detalhes técnicos do duelo que parou o mundo do futebol:

Detalhes da Partida Informação Oficial
Competição Champions League (Quartas – Ida)
Local Estádio Santiago Bernabéu (Madri)
Gols Bayern Luis Díaz (41′ 1T) e Harry Kane (46′ 1T)
Gol Real Madrid Kylian Mbappé (29′ 2T)
Destaque do Jogo Manuel Neuer (Defesas decisivas)
Público Aproximadamente 80.000 torcedores

Com este resultado, o Bayern de Munique joga por qualquer empate na Allianz Arena, na próxima quarta-feira (15/4), para avançar. Já o Real Madrid, segundo o levantamento do Metrópoles, precisará vencer por dois gols de diferença para se classificar de forma direta, ou por um gol para levar a decisão para a prorrogação. O técnico Álvaro Arbeloa terá uma semana para ajustar o sistema defensivo merengue, que se mostrou vulnerável aos contra-ataques rápidos armados por Kompany. A Champions League 2026 segue aberta, mas a festa nesta noite de terça-feira é inteiramente alemã em solo espanhol.

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