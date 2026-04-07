Cheias no Acre afetam mais de 260 pessoas e governo envia ajuda humanitária

Com rios em elevação, 50 famílias já foram afetadas e recebem cestas básicas e colchões

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Pelo menos 268 pessoas já foram afetadas pelas cheias no Acre, segundo dados mais recentes do governo estadual. Ao todo, 50 famílias precisaram deixar suas casas ou foram impactadas diretamente pela subida dos rios, principalmente na região do Juruá.

Diante do cenário, o estado iniciou a distribuição de ajuda emergencial para minimizar os prejuízos: foram destinadas 200 cestas básicas e 100 colchões às famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo comunidades indígenas. A ação atende, inicialmente, a uma demanda emergencial de Cruzeiro do Sul, onde o nível do Rio Juruá tem causado preocupação.

Parte das famílias atingidas está abrigada provisoriamente em escolas do município. Ao todo, cerca de 268 pessoas estão sendo acolhidas nesses espaços, que também incluem estruturas específicas para atender indígenas.

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Cheias ainda preocupam e cenário segue em alerta

Além dos municípios já em situação de emergência, outras regiões do estado permanecem em alerta devido à elevação dos rios. O impacto vai além das moradias e atinge também a mobilidade e a produção de subsistência, agravando a situação de quem depende diretamente da terra.

Equipes da Defesa Civil seguem monitorando o cenário, já que o nível dos rios pode continuar subindo nos próximos dias.

Com informações da Agência de Notícias do Acre