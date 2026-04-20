Chuva recorde leva Belém a decretar emergência às vésperas da COP30

A cidade de Belém decretou estado de emergência após ser atingida por uma chuva histórica que provocou alagamentos em diversos bairros e deixou milhares de pessoas afetadas. O episódio acendeu um alerta sobre os limites da infraestrutura urbana da capital paraense, que será sede da COP30.

De acordo com autoridades locais, o volume de chuva ultrapassou 150 milímetros em menos de 24 horas — índice considerado extremo e um dos maiores dos últimos anos.

O temporal causou transtornos em várias regiões da cidade, com ruas e casas inundadas, além da interrupção de serviços básicos. Cerca de 5 mil pessoas chegaram a ficar sem energia elétrica durante o evento climático.

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Diante da gravidade da situação, a prefeitura mobilizou equipes emergenciais para atuar nas áreas mais atingidas. A Defesa Civil passou a coordenar um comitê integrado com apoio do Corpo de Bombeiros, com foco no atendimento às famílias, limpeza de canais e ações de drenagem.

Além disso, o fenômeno foi agravado por fatores naturais, como a maré elevada, que dificultou o escoamento da água e ampliou os alagamentos em bairros vulneráveis.

A crise ocorre em um momento sensível para Belém, que se prepara para sediar a Conferência do Clima da ONU (COP30). O episódio reforça críticas sobre a capacidade da cidade de suportar eventos extremos e evidencia desafios históricos ligados à drenagem urbana e ocupação desordenada.

Com o decreto de emergência, a gestão municipal busca acelerar o acesso a recursos estaduais e federais para enfrentar os impactos imediatos e evitar novos episódios de grande escala. Enquanto isso, moradores seguem lidando com prejuízos e incertezas diante da continuidade das chuvas previstas para os próximos dias.

Com informações Exame