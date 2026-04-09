Kéfera fez alianças com a namorada hoje e celebrou estar "claramente apaixonada"

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Se havia alguma dúvida sobre o estado civil de Kéfera, ela foi dissipada com um carrossel de fotos repleto de “conceito” e paixão. Nesta semana, a influenciadora compartilhou um registro de seu encontro mais recente: uma oficina de joalheria onde ela e sua parceira forjaram as próprias alianças. “Claramente apaixonada, né?”, provocou a artista na legenda do Instagram.

Intensidade e Identidade

A publicação tornou-se um espaço de celebração da bissexualidade da atriz e da intensidade típica das relações sáficas. Ao ser elogiada pela amiga Maria Venture, que comentou que “ser gay é uma de suas melhores skins”, Kéfera não hesitou: “Tenho que concordar”.

A influenciadora também interagiu com seguidoras que notaram sua mudança de semblante no novo relacionamento:

Sobre o brilho: “A bicha chega reluz”, observou uma fã, comparando o namoro atual com antigos relacionamentos da atriz. Kéfera concordou prontamente.

Sobre a conexão: “Mulheres se superam sempre ao amarem outras mulheres”, disse outra seguidora, ao que Kéfera respondeu: “Ainda mais quando você ama e é amada pela mulher certa”.

Com informações do O Globo.

Mistério e Autenticidade

Mesmo mantendo a identidade da namorada sob sigilo as fotos não mostram o rosto da parceira, a química entre as duas foi o assunto principal.

Para Kéfera, o momento serve também como uma resposta silenciosa (e às vezes direta) aos críticos que, no passado, afirmaram que sua saída do armário como bissexual teria sido por “hype”.

“Na cara daqueles que diziam que você se declarou bi só por hype! Eu tô amando ver esse relacionamento”, comentou uma fã, recebendo o apoio de milhares de curtidas na postagem de hoje, 09/04/2026.