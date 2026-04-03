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Clube de Endrick aciona Botafogo na FIFA por dívida milionária. Saiba mais!

O clube francês cobrou 5,3 milhões de euros pela transferência concluída em 2024; o caso pode gerar punições ao Botafogo e restrições ao elenco

Guilherme Silva

02/04/2026 às 21:50

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Escudo do Lyon e Botafogo (Reprodução)

O Botafogo foi acionado pelo Lyon na FIFA por uma dívida referente à contratação do atacante Jeffinho, concluída no fim de 2024. O clube francês afirma que não recebeu o valor acordado na negociação e formalizou a cobrança junto à entidade.

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No processo, o Lyon reivindica 5,3 milhões de euros, com acréscimo de juros, referentes ao acordo da transferência. O Botafogo já foi notificado e pode sofrer sanções esportivas, como restrições para registro de jogadores, em caso de condenação.

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Abrir em tela cheia Jeffinho em Botafogo 2 x 2 Santos, pelo Brasileirão 2025Reprodução/Vitor Silva/BFR Endrick brilha em vitória do Lyon na Ligue 1 / Reprodução: Instagram @endrick EndrickReprodução / YouTube

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A negociação envolvendo Jeffinho é resultado de uma sequência de operações entre os clubes. O atacante chegou inicialmente ao Botafogo por empréstimo do Resende, foi adquirido em definitivo em 2022 e, no início de 2023, transferido ao Lyon por 10 milhões de euros, em acordo que envolveu 100% dos direitos econômicos. Após uma temporada na França, retornou ao clube carioca por 5,3 milhões de euros, com manutenção de 30% dos direitos pelo clube europeu.

O caso se soma a outros processos enfrentados pelo Botafogo na FIFA, com diferentes clubes recorrendo à entidade para cobrar valores relacionados a transferências recentes.

Lyon e Botafogo integram o mesmo grupo empresarial, a Eagle Football Holdings, liderado por John Textor. O modelo prevê a circulação de recursos entre clubes do conglomerado, que também inclui Crystal Palace e RWD Molenbeek.

Em caso de condenação, o clube brasileiro poderá recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte, cuja decisão é definitiva.

Endrick no Lyon e cenário de Seleção

O Lyon, que move a ação, conta com o atacante Endrick, emprestado pelo Real Madrid até meados de 2026. O jogador soma números relevantes na temporada: já acumula seis gols e quatro assistências em 11 partidas pelo clube francês na Ligue 1, além de participações diretas em gols e aumento gradual de minutos em campo.

Com mais sequência após período de poucas oportunidades na Espanha, o atacante passou a ganhar protagonismo e tempo de jogo, fator considerado determinante para sua evolução no futebol europeu. O desempenho no Lyon está diretamente ligado à convocação para a seleção brasileira, com o próprio jogador buscando espaço na lista final para a Copa do Mundo de 2026.

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Tags:Botafogo, Endrick, Jeffinho, Lyon

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Fonte: Portal Leo Dias